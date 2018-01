Walt Disney World ofrece una nueva oferta para los residentes de Florida

(NOTICIAS YA).- Si deseabas visitar Walt Disney World y no lo has logrado hacer porque no tienes suficiente dinero para comprar el pase anual o boletos por un solo día, debes saber que Disney anunció que estará ofreciendo a los residentes de Florida pases de tres días por solo $159 que podrán ser utilizados en cualquiera de sus cuatro parques temáticos en Orlando.

LEE: Capturan más de 250 caimanes en Walt Disney World desde el 2009

Esta nueva promoción llamada “Florida Residentes Discover Disney Tickets” es válida desde ahora y se extenderá hasta el 24 de junio de 2018. Entre los diferentes acuerdos de la promoción la compañía indica que los boletos no tienen que ser utilizados consecutivamente.

Para comprar boletos a través del acuerdo, debe ser residente de Florida con una dirección de facturación de Florida la cual se requiere al momento del pago. Además, se requiere que los adultos presenten un comprobante de residencia en la entrada del parque.

Todo residente de Florida que compre los boletos deberán presenta pruebas de residencia en el estado durante la compra y la entrada del parque.

Pero esto no es todo, si no que la promoción permite a los residentes de Florida agregar un cuarto día de diversión por solo $20 por persona, más impuestos.

Los boletos permitirán el acceso a cualquiera de los cuatro parques temáticos de Disney por día: Magic Kingdom, Animal Kingdom, Epcot, o Disney’s Hollywood Studios. Solo se le permitirá visitar un parque temático el mismo día con los boletos de la promoción, a menos que elija agregar la opción Park Hopper o Park Hopper Plus con un costo adicional.

LEE: Suben los gastos de seguridad en Walt Disney World

Puede visitar aquí para obtener más información y las tarifas de los parques temáticos de Walt Disney World.