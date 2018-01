Publican lista de las 50 ciudades más afectadas con chinches en el 2017

(NOTICIAS YA).- Este lunes se dio a conocer la lista de las zonas más afectadas por la presencia de chinches en el país, la llamaron “Top 50 Bed Bug Cities” y Baltimore se ha ganado el primer lugar por segundo año consecutivo.

En la lista hecha por la compañía de control de plagas Orkin, Washington D.C. quedó en segundo lugar, seguido por Chicago, Los Ángeles y Columbus, Ohio.

VIDEO: Mujer incendia edificio multifamiliar intentando matar chinches.

Aquí le mostramos la lista completa deciudades donde las chinches estuvieron presentes como plaga en el 2017.

6. Cincinnati 7. Detroit 8. New York

27. Phoenix

28. Denver

29. Milwaukee

30. Hartford-New Haven, Conn.

31. Charleston-Huntington, W.Va.

32. Boston

33. Syracuse, N.Y.

34. Dayton, Ohio

35. St. Louis

36. Seattle

37. Miami-Ft. Lauderdale, Fla.

38. Flint-Saginaw-Bay City, M.I. (new to list)

39. Omaha, N.E.



40. Cedar Rapids-Waterloo-Dubuque, Iowa

41. San Diego

42. Lexington, Ky.

43. Honolulu, Hawaii

44. Louisville, Ky. 40. Cedar Rapids-Waterloo-Dubuque, Iowa41. San Diego42. Lexington, Ky.43. Honolulu, Hawaii44. Louisville, Ky.

45. Las Vegas

46. Greensboro-High Point-Winston Salem, N.C.

47. New Orleans (new to list)

48. Myrtle Beach-Florence, S.C.

49. Tampa-St. Petersburg, Fla.

50. Albany-Schenectady-Troy, N.Y.

La compañía basó su clasificación en el lugar donde realizó la mayoría de los tratamientos contra las chinches entre diciembre de 2016 y noviembre de 2017 en lugares residenciales y comerciales.