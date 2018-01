Acusan al creador de Marvel de exigir sexo a enfermeras

(NOTICIAS YA).- Uno de los fundadores de Marvel Comics, Stan Lee, ha sido acusado de acosar sexualmente y tocar sin su consentimiento a las enfermeras que lo cuidaron en su casa de Los Ángeles.

De acuerdo con Page Six, que cita al Daily Mail, una compañía de enfermeras ha interpuesto un recurso legal en contra del editor de 95 años después de que las empleadas alegaran que él les pidió sexo oral en la regadera y que le otorgaran “placer” en su habitación.

“Parece que no le importa lo que la gente piense de él, ya perdió el ‘filtro’. Ha habido un gran flujo de enfermeras jóvenes que llegan a su casa de West Hollywood y él las ha acosado sexualmente. Le causa gracia”, asegura una fuente al Daily Mail.

“Suele toquetear a algunas de las mujeres. Es una conducta inaceptable, especialmente viniendo de un icono como Stan”, añadió.

Un representante de la empresa confirmó que varias enfermeras se quejaron y que el dueño de la compañía ha hablado directamente con Lee, para quien dejaron de laborar a finales de 2016.

A través de un comunicado por parte de su abogado, Stan Lee niega las acusaciones, mientras que un vocero de la nueva compañía de enfermeras que ha contratado asegura que el hombre ha sido “cortés, amable y respetuoso” con las trabajadoras.

“El señor Lee categóricamente niega estas falsas y despreciables acusaciones y pretende luchar para proteger su buen y estelar nombre y carácter impecable. No estamos enterados de alguien que haya entablado una acción civil o reportara sus problemas a la policía, lo que sería la manera más apropiada de que cualquier acusación genuina sea manejada”, indicó su representante.

“En su lugar, al señor Lee le han exigido dinero o lo han amenazado de que si no paga, la acusadora irá a los medios. El señor Lee no será extorsionado ni chantajeado, ni pagará a nadie porque no ha hecho absolutamente nada malo”, finalizó su abogado.