VIDEO: Monorriel de Walt Disney World se mueve con las puertas abiertas

(NOTICIAS YA).- Un video que fue publicado en las redes sociales muestra como uno de los famosos monorrieles de Walt Disney World donde varios pasajero iban a bordo para moverse de un parque temático a otro, pudo haber ocasionado un terrible accidente por tener las puertas abiertas.

LEE: Walt Disney World ofrece una nueva oferta para los residentes de Florida

Una mujer grabó el video el pasado sábado dijo que ella y sus compañeros de la cabina tomaron el monorriel rojo en dirección a Epcot. Según la mujer, las puertas no se cerraron en el Centro de Transporte y Boletos, luego los trabajadores de mantenimiento pasaron 10 minutos trabajando en la puerta y la lograron cerrar.

Cuando el tren salió de la estación, mientras recorría una curva, la puerta volvió a abrirse poniendo en peligro la vida de los pasajeros. Según los pasajeros contaban su experiencia todos estaban muy nerviosos y aferrados a los asientos esperando que no pasara ninguna tragedia.

Los pasajeros recibieron un regaño por no haber utilizado el teléfono de emergencia que se encuentra dentro de la cabina.

Al final del video luego de varios comentarios que realizaron como parte de su tensión la mujer le dio las gracias a Dios justo cuando se detuvo el monorriel. En ese momento los pasajeros permanecieron sentados y llegaron a su siguiente parada de forma segura.

La mujer que no fue identificada dijo que un asistente de la estación de Epcot inmediatamente vio la puerta abierta y lo notificó al operador del tren. En vez de recibir una disculpa aparentemente los miembros del reparto regañaron a las personas por no utilizar el teléfono de emergencia y ellos dijeron que no sabían que este estaba allí.

Como consecuencia de lo sucedido varios de los pasajeros dijeron que de ahora en adelante prefieren tomar los autobuses de Walt Disney World porque para ellos son más seguros.

Un portavoz de los parques temáticos dijo que el monorriel fue retirado inmediatamente y le realizaron correcciones al tren, además mencionó que las nuevas medidas de seguridad pretenden evitar un incidente similar en un futuro.

LEE: Capturan más de 250 caimanes en Walt Disney World desde el 2009

El sistema del monorriel transporta a más de 150,000 pasajeros por día, según el blog de Disney WDWMagic.com. Todos los protocolos de seguridad en el sistema ferroviario fueron modificados luego de un choque ocurrido en el 2009 entre dos tranvías en el que murió un empleado de Walt Disney World.