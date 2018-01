VIDEO: No abrirán más la “Puerta de la Esperanza” por boda de narco

(NOTICIAS YA).- La “Puerta de la Esperanza”, que unía por algunos minutos a familias separadas por la deportación, no se abrirá en 2018, luego de que trascendiera que fue un hombre acusado de narcotráfico quien protagonizó una “improvisada” boda frente a la Patrulla Fronteriza.

En noviembre pasado un estadounidense y una mexicana se casaron aprovechando que la puerta en el muro divisorio, que se ubica en el Parque de la Amistad entre Tijuana y San Diego, se abrió durante un evento en coordinación con Ángeles de la Frontera y al Patrulla Fronteriza.

Aunque en ese evento periodistas le preguntaron al novio, Brian Houston, por qué no salía legalmente a México para casarse, él prefirió omitir su respuesta.

Semanas después destacó en medios locales que Houston se encontraba en libertad condicional con cargos de narcotráfico.

El hombre intentó cruzar heroína, metanfetamina y cocaína desde México a Estados Unidos, aunque se declaró culpable salió libre bajo fianza y está a la espera de su sentencia, detalla Canal 44.

La situación generó molestia entre la Patrulla Fronteriza, al enterarse que ofrecieron seguridad para la boda de un narco, y diferencias con el director y fundador de Ángeles de la Frontera, Enrique Morones Careaga.

La Patrulla Fronteriza asegura que no estaba informada de la boda, no hubo una solicitud, y que no encontraron antecedentes el verificar la identidad de los novios. Por su parte, Morones dijo a EFE que no sabían sobre el pasado criminal de Houston.

Finalmente, durante el pasado fin de semana el jefe de la Patrulla Fronteriza, Rodney Scott, informó a Morones que al menos durante 2018 no será abierta la puerta del muro, según detalla Milenio.

El director de Ángeles de la Frontera especificó que hay otros eventos que continúan en pie en el Parque de la Amistad, pero las familias no tendrán la posibilidad de abrazarse.