VIDEO: Padre de víctima de pederastia confronta a arzobispo

(NOTICIAS YA).-El padrastro de un menor de edad, quien fuera víctima de abuso sexual de parte de un miembro del clero, confrontó al arzobispo de Oaxaca José Luis Chávez Botello, por presuntamente encubrir a sacerdotes pederastas.

Esperó a que concluyera el servicio de misa, y después, ante los ojos y cámaras de varios, Pedro Mendoza, padrastro de un menor víctima de abuso clerical, exigió la verdad, reporta Infobae.

“Señor, usted da discursos sobre familia. De que hay que mantener la familia. De que hay que hablar con la verdad. Y ¿por qué no?, ¿por qué no me habla con la verdad?”, le dijo el sujeto.