Buscan a hombre que robó casino New York- New York

(NOTICIAS YA).- Las autoridades están tras las pistas de un hombre que robó un hotel y casino del Strip de Las Vegas.

El incidente ocurrió el miércoles en la madrugada, cerca de la 1 a.m. en el cual un hombre armado entró al hotel y casino New York- New York y demandó dinero del cajero. El empleado le entregó una incierta cantidad de dinero mientras que el sujeto aparentemente sostuvo su arma a la altura de su cintura y huyó de la escena.

Las autoridades lo describen como un hombre afroamericano de entre 30 a 35 años. Fue visto usando un gorro color negro, una chamarra color negra, jeans oscuros, zapatos negros, guantes negros de mecánico y anteojos con el borde negro.

Cualquier persona con información sobre este incidente, favor de comunicarse con la sección de robo de Metro al 702-828-3591 o para permanecer anónimo al 702-385-5555.