Consejos para solicitar apoyo económico para estudios FAFSA

(NOTICIAS YA).- Los estudiantes que quieran inscribirse en la universidad tienen hasta el 30 de junio de este año para someter su solicitud de apoyo económico federal llamado FAFSA, sin embargo es recomendable realizarlas antes del mes de marzo.

“Es dinero gratis para ir al colegio y si no meten su aplicación pronto, cuando se acaba el dinero ya se acaba… para cualquier colegio que vayan”, dijo Jana Follins, consejera de la preparatoria Rancho, en Nevada.

Los expertos aconsejan llenar esta solicitud lo más pronto posible ya que las universidades comienzan a elegir a los estudiantes entre febrero y marzo, de esta manera, sabrán si el estudiante cuenta con la ayuda financiera de ser admitido.

Maritza Pérez es una estudiante de la preparatoria y nos comentó que ella ya sometió su solicitud y que esta es la única esperanza que tiene para poder seguir estudiando.

“Mi padre no tiene papeles, trabaja algunos días pero no todo el tiempo y mi madre la acaban de descansar del trabajo porque no había mucho”, dijo Pérez.

Esta estudiante sueña con ser abogada y con ir a estudiar a Washington DC. También nos contó un poco de su proceso al llenar FAFSA.

“Si es un poco de preguntas de tu familia, cuánto ganan, quien vive en tu casa… “, dijo Pérez.

Esta solicitud es gratuita y el formulario es utilizado por universidades y colegios para determinar si los padres pueden contribuir para la educación de sus hijos o si el estudiante puede recibir la ayuda federal, aunque hay que cumplir con ciertos requisitos.

“Mucho de los padres que vienen acá dicen ‘Pero no tengo seguro social’… está bien mientras el estudiante si tenga”, dijo Follins.

Esta forma le pedirá información personal incluyendo detalles de sus ingresos, cuántas personas viven en el hogar y donde el estudiante planea cursar su carrera. Para más información, puede visitar la página en línea www.fafsa.ed.gov.