FOTOS: Murciélagos en Australia caen del cielo tras morir por calor

(NOTICIAS YA).- Mientras en el hemisferio norte lidiamos con temperaturas frías, en el hemisferio sur el verano apenas comienza, y una reciente ola de calor en Australia está matando a los murciélagos.

De acuerdo con Fox News, una gran cantidad de murciélagos de la fruta, conocidos también como “zorros voladores”, están cayendo del cielo debido al intenso calor en Sydney, Australia, el cual prácticamente los hierve en vida.

“Básicamente hierven. (El calor) afecta su cerebro. Su cerebro se fríe y se vuelven incoherentes”, asegura Kate Ryan.

Voluntarios de la organización “Help Save the Wildlife and Bushlands”, de Campbelltown, Nueva Gales del Sur, han logrado salvar a cientos de cachorros de murciélago y algunos adultos, pero aquellos que murieron a causa de las altas temperaturas representan la mayoría.

“En condiciones de gran dificultad han trabajado incansablemente para proveer fluidos subcutáneos a los cachorros que pudieron alcanzar y salvaron muchas vidas. Sin embargo, lamentablemente se perdieron muchas otras también”, indicó un vocero de la organización.