Son imprecisas las acusaciones, se defiende Franco de víctimas de acoso

(NOTICIAS YA).- James Franco rompió el silencio luego de que en los últimos días varias actrices y usuarias de redes sociales lo señalaran por supuestos casos de acoso sexual. Algunas de las víctimas son menores de edad de acuerdo a lo que se aprecia en capturas de pantalla desde la red social Instagram.

Franco afirmó que las versiones de las famosas no son precisas, durante la entrevista que ofreció al presentador Stephen Colbert en el programa “The Late Show”.

“Las cosas que he oído que están en Twitter no son precisas, pero apoyo completamente que la gente salga y sea capaz de tener una voz porque no tuvieron una voz durante mucho tiempo. Así que no quiero detenerles de ninguna manera. Es una cosa buena y lo apoyo”, manifestó el actor.