Paseño muere al intentar salvar a un perrito

(NOTICIAS YA).- Este miércoles por la tarde se reporta un accidente que acaba con la vida de un hombre de 80 años.

Según el reporte policiaco, Richard Appelgren conducía por el 600 S. Mesa Hills cuando accidentalmente atropelló a un perro. Appelgren estacionó su Honda Odyssey 2012 en la línea derecha. De inmediato se bajó y se dirigió a rescatar al perro quien estaba en la línea izquierda.

Lamentablemente Cory Do, de 20 años, se dirigía al norte de la calle cuando arrolló a Appelgren y su vehículo. El hombre de 80 años murió en el hospital. Entre las causas del accidente se encuentra el perro, Appledren y la velocidad que no pudo controlar Do.

Noticia original: Un hombre de la tercera edad pierde la vida en un lamentablemente accidente peatonal en la zona oeste de El Paso. Las autoridades policiacas informan sobre la investigación de la muerte de un hombre sobre la cuadra 600 al Sur de la calle Mesa Hills e intersección de la calle Wallenberg.