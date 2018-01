VIDEO: Pastor confiesa agresión sexual a joven y le aplauden de pie

(NOTICIAS YA).-A la luz de todas las denuncias de agresiones sexuales, muchas motivadas por el movimiento #MeToo, una mujer decidió contactar, después de 20 años, a su agresor.

El correo decía “¿lo recuerdas?”, como el asunto, y en su contenido, escasas palabras resumían dos décadas de lucha y trauma.

“¿Recuerdas cuando me tenías que llevar a casa, después de la iglesia, pero en lugar de eso me llevaste en un lugar apartado y me atacaste sexualmente?”, dice el correo.