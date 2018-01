Proponen dar a SWAT el sitio donde ocurrió la masacre en Las Vegas

(NOTICIAS YA).- MGM Resorts envió un comunicado el miércoles sobre la posibilidad de asignar al equipo SWAT de la Policía Metropolitana en el sitio donde ocurrió el concierto la noche de la masacre del 1 de octubre en Las vegas.

Ese espacio es formalmente conocido como The Village y se encuentra enfrente del hotel y casino Mandalay Bay donde usualmente se realizan eventos y conciertos en vivo, como el de Route 91 Harvest Festival en donde 58 personas perdieron la vida y cientas más resultaron heridas luego de que Stephen Paddock abriera fuego apuntando a la audiencia desde el piso 32 del Mandalay Bay el 1 de octubre.

El Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas y MGM Resorts discutieron sobre la idea de usar una parte del sitio para un establecimiento de SWAT, según los oficiales. Un portavoz del MGM Resorts envió el siguiente comunicado:

“MGM tuvo discusiones preliminares con Metro sobre la posibilidad de usar una parte del sitio The Village por la razón de crear un establecimiento para el equipo de SWAT de Metro. Las discusiones están en etapas conceptuales y no se han tomado decisiones finales del futuro uso de la propiedad. Sin embargo, de manera consistente con nuestra forma de trabajo colaborativa con el cumplimiento de ley, utilizar una porción del sitio The Village para las autoridades es una opción a considerar con Metro”.

