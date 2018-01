Reciben conmovedora carta: Hombre de 63 pide trabajo

Le he llamado para decirle que me había gustado mucho su letra, sus ganas, no tenía trabajo que ofrecerle pero le podía ingresar dinero, me ha respondido entre muchos gracias que no, que no era extremo, que otra gente lo necesitaba más, se ha negado a coger el dinero estaba muy – https://t.co/70WzIUkKSu

— Araceli (@amacheni) January 5, 2018