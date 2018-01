Suspenden a empleado del Washington Post por conducta inapropiada

(NOTICIAS YA).- Un periodista del Washington Post fue suspendido de sus labores por conducta inapropiada en el lugar de trabajo, se publicó el miércoles.

El Washington Post dijo que Joel Achenbach recibirá una suspensión disciplinaria de 90 días por su mala conducta.

En un comunicado la editora general de The Washington Post, Tracy Grant, dijo que “Continuaremos investigando las denuncias que salgan a la luz y tomaremos nuevas medidas si es necesario. ”

En una declaración, Achenbach admitió el comportamiento por el cual lo están suspendiendo, dijo el Post.

“Siento mucho decir que me porté mal y que The Post me suspendió durante tres meses por conducta inapropiada en el lugar de trabajo”, dijo Achenbach en un comunicado.

Según el Washington Post, Achenbach cooperó con la investigación de dos meses que condujo a su suspensión, que comenzó de inmediato.Achenbach, de 57 años, trabaja para el Washington Post desde 1990.