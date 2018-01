Aparentemente una mujer devolvió un árbol ‘muerto’ a costco

(NOTICIAS YA).-Mientras muchos regresan regalos navideños en enero, ya sea porque no les quedó o no les gustó, una mujer de Santa Clarita devolvió un árbol navideño porque ‘estaba seco’, al parecer no le puso agua en todo el mes de diciembre.

Solo en Estados Unidos ocurren cosas como estas, ya que la mujer quitó las decoraciones navideñas, puso el árbol en su vehículo, manejó a Costco y arrastró el árbol hasta la área de devoluciones.

Luego de quejarse con los empleados, argumentando que el árbol se había secado y exigió un reembolso.

Según Scott Bentley, que estaba presente mientras la mujer se quejaba, sacó una foto de la mujer con el árbol y hablando con una empleada de Costco, dijo que estaba sorprendido de que alguien pudiera proceder de esa forma.

Aparentemente la mujer consiguió que le regresaran su dinero.

La publicación de Facebook de Bentley se volvió viral, al punto que el propio usuario tuvo que cerrar su cuenta por la cantidad de gente que lo estaba compartiendo.