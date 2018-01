Paseño interpreta canción inédita de Juan Gabriel

(NOTICIAS YA).- Aparece una nueva canción de Juan Gabriel y el intérprete es un cantante de El Paso, Texas. Se trata de Damian Wyldes quien se siente feliz de sacar la primera canción inédita después de la muerte de Juan Gabriel.

“Yo trabajo con el exproductor de Juan Gabriel, Vavy Lozano. Ya teníamos rato queriendo hacer algo pero no me gusta cantar covers. Hasta que se me presentó esta canción inédita con a reglas increíbles”, comenta Wyldes.

Además agregó que esta “grabada con lo mejor de lo mejor. Con la sinfónica de Seattle. Muchos músicos increíbles”.

Aquí te dejamos la canción “Ya no quiero saber nada”, la cual ya puedes descargar completamente gratis.