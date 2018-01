FOTOS: Las horribles imágenes de esta fotógrafa se vuelven virales

(NOTICIAS YA).- Las terribles imágenes tomadas y editadas por una desconocida fotógrafa están recorriendo las redes sociales y haciendo reír a aquellos que se topan con esta curiosa historia viral.

A través de Facebook, Pam Dave Zaring comparte las imágenes que recibió tras contratar a la mencionada fotógrafa para una sesión familiar. El resultado fue una serie de fotografías bastante cuestionables, por las que además pagó una fuerte cantidad.

“OK, esto NO es una broma. Le pagamos a una fotógrafa, quien aseguró ser una profesional, $2-250 por una sesión de fotos familiar. Por favor vean estas fotos REALES que ella nos entregó. Dijo que las sombras eran muy malas en ese bello, claro y soleado día y que su profesor nunca le enseñó a retocar fotos”, escribe la mujer en Facebook.

“Siéntanse libres de compartir. ¡Literalmente no he reído tan fuerte en años! No se pueden inventar estas cosas. Nuevamente, esto NO es una broma. (Este es) el producto final”, expresó la clienta junto a las impresionantes imágenes.

El caso ha sido difundido por medios de comunicación de todo el mundo, y la publicación de Zaring ha sido compartida en redes sociales casi 300 mil veces.