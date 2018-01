Localizan a pequeña de 3 años que fue secuestrada en Sunland Park

(NOTICIAS YA).- Fue el domingo por la mañana cuando se comenzó con la intensa búsqueda de la pequeña identificada como Victoria Rodríguez de 3 años. La menor se encontraba bajo el cuidado de la novia de su padre en una vivienda ubicada en la ciudad de Sunland Park cuando fue secuestrada por su tía Natalia Figueroa de 31 años.

Sin embargo 24 horas después, Victoria fue entregada a manos de su padre.

“Estamos contentos de anunciar que Victoria fue entregada por su tía Natalia Figueroa alrededor de las 9 de la mañana, la menor fue entregada a su padre Jonathan. Su condición es buena y su salud también”, comentó el sargento Juan Ortega del departamento de la policía de Sunland Park.

Según el departamento de la policía justo en el momento en el que Natalia hizo entrega de la menor, el padre de victoria se puso en contacto con la policía para ordenar su detención.

“Hasta este momento aún no sabemos el paradero de Natalia, los cargos en su contra aún se encuentran activos”, comentó Ortega.

El padre de Victoria no quiso dar entrevista ante nuestras cámaras, sin embargo Teresa, vecina cercana y quien ha vivido en el área por más de 30 años, le sorprende la manera en la que la situación fue manejada.

“Como yo trabaje el día de ayer yo no me di cuenta hasta que no regrese a mi casa pero lo que me extraño fue que la policía no estuvo muy activa investigando o preguntando si sabíamos algo, nada más me di cuenta por medio de facebook de que había sido secuestrada esta niña”, comentó Teresa Rodríguez

La acusada quien aún se encuentra prófuga de la justicia, enfrenta cargos por robo y secuestro.

Información de Edgar Ramírez.