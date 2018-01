Policía que desafió a Maduro fue localizado y presuntamente asesinado

(NOTICIAS YA).- El expolicía Oscar Pérez que robó un helicóptero y atacó una sede del gobierno de Venezuela presuntamente murió la mañana del lunes, después de que la Policía Nacional de Venezuela lo localizó y se produjo un enfrentamiento, informó a CNN una fuente de alto rango del gobierno venezolano.

Pérez fue buscado por meses, desde el ataque en junio de 2017 y esta madrugada lo encontraron junto a otras personas, quienes estuvieron denunciando en redes sociales que quisieron entregarse al gobierno, pero fueron víctimas de un ataque. El expolicía grabó varios videos para denunciar la situación.

Sin embargo, el constituyente Diosdado Cabello informó en su cuenta de Twitter que Pérez “atacó a quienes lo rodean, hiriendo a dos funcionarios del FAES, los cuerpos de seguridad respondieron al fuego”.

ÚLTIMA HORA | Óscar Pérez está herido tras estallido de granada lanzada por cuerpos de seguridad que lo mantienen rodeado. Denuncia que régimen de Maduro les disparan y no los dejan entregarse pic.twitter.com/z1NNVCWZue — Alberto Rodríguez (@AlbertoRT51) January 15, 2018

Un miembro del grupo autodenominado Equilibrio Nacional confirmó a CNN que efectivos de seguridad del gobierno de Venezuela ubicaron a Óscar Pérez en la zona de El Junquito en el municipio Libertador, al oeste de Caracas.

La fuente no quiso ser identificada al no estar autorizada para hablar del caso. El gobierno de Venezuela no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la muerte de Pérez, solo los tuits de Cabello en donde responsabiliza al expolicía de la situación.

El terrorista Óscar Pérez, atacó a quienes lo rodean, hiriendo a dos funcionarios del FAES, los cuerpos de seguridad respondieron al fuego — Diosdado Cabello R (@dcabellor) January 15, 2018

En un comunicado, el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz confirmó que el grupo al que denominaron como terroristas, había sido desmantelado e informó que algunos miembros fueron abatidos mientras cinco fueron detenidos. El ministerio no identificó a los muertos o aprendidos. En el enfrentamiento también murieron dos efectivos de la policía nacional y cinco resultaron gravemente heridos, según el comunicado.

Desde tempranas horas de la mañana Pérez publicó varios videos en su red social en los que muestra estar resguardado en un cuarto junto a otros miembros de su equipo. Pérez, ensangrentado, denuncia que miembros de la policía dispararon en su contra.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, siempre se refirió a Pérez y al ataque de junio, como “terroristas”, hasta la tarde del lunes no había declarado nada sobre el operativo para localizarlo.

Sin embargo, otras fuentes, como un sacerdote, denunciaron que la policía llevaba la instrucción de matarlo.