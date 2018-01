Secuestrada por una tía: Se busca niña de Sunland Park

(NOTICIAS YA).- Actualización 9:40a.m.: La niña fue encontrada a salvo. Nuestro reportero se encuentra recaudando más detalles.

Noticia original: El secuestro de una menor de Sunland Park, Nuevo México sigue causando gran movilización policiaca. Todo indica que la tía de la menor de tres años se la llevó de una casa ubicada entre las calles Anapra Road y Carlos Aguirre Court.

Todo ocurrió a muy temprana hora del domingo, día en que se buscó por toda la ciudad a Victoria Rodríguez.

“Descubrimos que la tía de Victoria, y hermana de su padre, Natalia Figueroa, de 31 años, entró a la casa donde Natalia se encuentra viviendo y se la llevó. Un primo de la familia del que se desconoce la identidad ayudó en el secuestro”, comentó el sargento, Juan Ortega, del Departamento de Policía de Sunland Park.

Según información de las autoridades, la menor se encontraba en esos momentos bajo el cuidado de la novia de su padre y la hija de ella fue la que ayudó a identificar a Natalia Figueroa como la responsable.

Se intentó activar la alerta Amber en el estado de Nuevo México pero esta fue negada.

“La policía del estado de Nuevo México nos informó que la alerta Amber es activada cuando se cree que la víctima podría estar en grave peligro y que podría estar en riesgo de ser lastimada, supongo que ellos no sienten que este caso califique”.

Enriqueta Coronado quien vive justo enfrente del lugar del incidente, se mostró sorprendida al ver tantos policías por la mañana, ya que en los más de 25 años que tiene viviendo en esa zona, nunca había visto algo similar. “Se me hizo raro pues porque aquí entran hacen una ronda de vez en cuando pero nomas nunca se ven muchos oficiales así por algo no”.

Coronado además aseguró que ella no conoce a la familia involucrada en esta situación, pero le preocupa que haya ocurrido tan cerca de su casa. “Nunca se ven porque trabajan, aquí toda la gente trabaja nunca se ven los vecinos. Pues si me da pendiente porque yo tengo nietos y si me preocupa por lo mismo”.

Actualmente la policía de Sunland Park se encuentra trabajando junto con la patrulla fronteriza, para dar con el paradero de la menor.

Cabe resaltar que ya fue emitida una orden de arresto de Natalia Figueroa, con cargos por robo y secuestro.