Habla familia de hispana asesinada en un local de Jones y Vegas Dr.

(NOTICIAS YA).- La familia de Celia Luna de 55 años, empleada del Checks Cash Loan que fue asesinada en un tiroteo el jueves, la describió como una mujer alegre y con un gran corazón. Ahora piden ayuda para su funeral.

La Policía Metropolitana acudió al reporte de un tiroteo fatal en el el negocio ubicado al 1411 de Jones Boulevard, cerca del cruce con Vegas Drive.al norte del valle.

Sheyla Padilla compartió cómo fue uno de los últimos momentos que compartió con su madre, antes de que sucediera esta tragedia.

“Tomen este momento para apreciar a sus seres queridos porque así es… yo hablé con ella la noche anterior y le dije buenas noches, I love you mami… nunca me imaginé que ya no iba a hablar con ella”, dijo Padilla.

Luna tiene tres hijos y tres nietos quienes van a extrañarla.

“Su ser, es lo que nos está confortando, no hay una sola cosa en especial… es su sonrisa, su…”, dijo Padilla.

Según el reporte de las autoridades, Celia Luna llamó al 9-1-1, sin embargo no habló, solo se escucharon sus quejidos.

Al llegar los oficiales, la encontraron dentro del establecimiento laboral con heridas de bala y por el momento, los responsables siguen fugitivos.

LEE: Matan a empleada de Checks Cashed en el tiroteo de Jones y Vegas

“Nadie merece morir pero deveras ella que si no… no merecía eso y no del modo que lo hicieron”, dijo Padilla.

En la investigación preliminar, se relató que Luna abría el negocio cuando fue sorprendida por dos individuos.

“Entró al establecimiento con dos hombres con ropa oscura, sabemos que salieron por la parte de atrás del negocio y cruzaron al este de la calle Jones hacia las residencias”, dijo Robert Plummer, capitán de la sección de homicidio de Metro.

“Sabemos que alguien vio algo porque no creemos que fue algo imprevisto, tuvieron que estar alrededor días antes a lo mejor”, dijo Padilla.

Si sabe algo sobre este incidente, favor de comunicarse con las autoridades al 702-385-5555.

Esta familia también pide tu ayuda para los gastos fúnebres y posibles gastos para traer a uno de los hijos de Celia desde México, la cuenta de GoFundMe la puede encontrar aquí.