Hombre utiliza fotos comprometedoras para avergonzar a su “enamorada”

(NOTICIAS YA).- Un hombre le tomó fotos sexualmente explicitas a una mujer que conoció a través de una aplicación de citas y luego se las envió a su jefa en forma de venganza porque está ya no quería salir con él, según dijo la Oficina del Alguacil del Condado Seminole.

Los oficiales dijeron que la víctima se encontró con Giuseppe Girabaldi, de 30 años, a través de un sitio de citas en línea durante el mes de noviembre, luego pasaron el tiempo y tuvieron relaciones sexuales al menos unas cinco veces en lo que se convirtió en una relación casual de amigos con beneficios.

La mujer dijo que Garibaldi tomó unas fotográficas de ella involucrada en actividades sexuales sin su conocimiento y que la amenazaría con mostrárselas a la gente porque pensaba que estaba saliendo con otros hombres, según reveló la declaración jurada.

Ya para finales de diciembre, la víctima le dijo a Girabaldi que no quería continuar viéndolo. Luego al día siguiente, el automóvil de la víctima fue rasguñado con una llave mientras ella estaba trabajando, pero esta no informó lo sucedido en ese momento porque no tenía pruebas que Garibaldi fue el responsable.

El hombre le envió las fotos explícitas a varias personas a través de Facebook.

El portavoz de la Oficina del Alguacil del Condado Seminole, Bob Kealing, dijo que el hombre no quiso aceptar un no por respuesta y que desde entonces las amenazas comenzaron a llegar.

Los oficiales dijeron que Garibaldi envió un mensaje de texto a la víctima preguntándole si estaba saliendo con otra persona y amenazándola con ir a su hogar. Además le dijo a la mujer que rompería la puerta si esta se negaba a dejarlo pasar.

Pasó otro día y Garibaldi volvió a chantajear a la víctima con las fotos sexualmente explicitas, según las autoridades. Poco después, otro mensaje llego a la página de Facebook del preescolar donde trabaja la víctima, con varias imágenes de ella junto a un mensaje en el que decía que las fotos y el video eran de la profesora.

Poco después, uno de los amigos de la víctima también recibió las fotos sexualmente explicitas a través de un mensaje de Facebook y las autoridades notaron que el tatuaje de Garibaldi en su mano era visible en al menos una de las fotos enviadas.

En ese momento la víctima ayudó a los oficiales a arrestar al hombre rápidamente, porque guardo evidencia que incluye una captura de pantalla del tatuaje que lo ayudó a identificar.

Garibaldi fue finalmente arrestado tras ser acusado de acecho, acoso sexual cibernético con una persona, extorsión y acoso cibernético.