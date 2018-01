La novia de Paddock borró su cuenta de Facebook poco después del tiroteo

(NOTICIAS YA).- Marilou Danley ha sido descrita por las autoridades como la “roommate” de Stephen Paddock, sin embargo para el resto es conocida como su novia, proveniente de las Filipinas.

Poco después de la masacre del 1 de octubre, perpetrada por Paddock, se descubrió que él le envió aproximadamente $100,000, dinero que ella cree fue lo que indicó que él quería terminar su relación amorosa.

El viernes se revelaron récords previos en los que Danley fue inicialmente identificada por las autoridades como la persona que “más ayudó a Stephen Paddock”. Sin embargo, nunca le presentaron cargos y Danley ha negado cualquier tipo de conocimiento sobre este incidente.

Los nuevos documentos revelados por un investigador del FBI aclaran que Danley intentó cambiar su configuración de privacidad de su Facebook a las 12:03 a.m. del 2 de octubre. Eso es aproximadamente dos horas y media luego de que los primeros disparos provenientes del piso 32 del Mandalay Bay se empezaran a escuchar. Alrededor de las 2:46 a.m., el investigador añadió que Danley borró su cuenta de Facebook en general. Sin embargo, no fue hasta las 3:30 a.m. el momento en que las autoridades revelaron el nombre de Stephen Paddock a la luz pública.

Esta data provoca aún más preguntas sobre si la supuesta novia de Paddock tendría algún tipo de información sobre la noche del tiroteo o cuáles fueron sus razones para reaccionar de esta manera con sus redes sociales la madrugada de la peor masacre en la historia de los Estados Unidos.