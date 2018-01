Madre dice que fue echada de Chick-Fil-A por amamantar sin cubrirse

(NOTICIAS YA).- La dueña de un Chick-Fil-A en North Dakota tuvo que pedir disculpas luego de que una madre se quejara que había sido echada del establecimiento por amamantar sin cubrirse.

Macy Hornung dijo que ella estaba alimentando a su bebé en un Fargo Chick-Fil-A cuando la dueña se acercó el sábado en la noche y le dijo que se cubriera o que abandonara el restaurante.

“No estaba mostrando más que la parte de arriba de mi pecho, apenas lo que se alcanzaba a ver que no fuese mi blusa y ella vino a decirme que me tapara”, dijo Hornung en su Facebook. “Traté de explicarle que no podía porque mi bebé se niega a estar tapada”.

Esta madre también aclaró que la dueña le recordó que en el restaurante se encontraban niños y hombres comiendo.

“Le conteste que podían practicar el mirar para otro lado… entonces ella me dijo que si no quería taparme entonces me tendría que ir de ahí”, dijo Hornung.

En vez de quejarse por el reclamo de la dueña, Hornung decidió agarrar sus cosas y abandonar el lugar. Su marido, Casey Hornung, dijo estar sorprendido por este incidente.

“Estaba enojado por la forma en que le habló”, le dijo a WDAY-TV. “Estaba enojado de la forma en que habían tratado a mi mujer, estaba preocupado por ella y de cómo se sentía”.

La pareja compartió esta historia en su Facebook al regresar del mal rato que tuvieron y rápidamente el post se hizo viral.

La dueña, Kimberly Flamm, pidió disculpas el domingo por la tarde y reveló el siguiente comunicado, según el West Fargo Pioneer, “mi meta es ofrecer un ambiente cálido y de bienvenida para todos los clientes y me disculpo sinceramente por la manera en que llevé a cabo la situación”.

En el 2009, la legislatura de North Dakota pasó una ley que protege el derecho de la mujer de amamantar a su bebé en público. La sección 2 de North Dakota SB 2344 dice lo siguiente: “Si la mujer actúa de manera discreta y modesta, una mujer puede amamantar a su bebé en cualquier lugar, ya sea público o privado, donde la mujer y el menor están autorizados”.