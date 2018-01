¿Por qué India no participó en el Mundial Brasil 1950?

(NOTICIAS YA).- Actualmente la FIFA, como ente organizador, busca que la imagen de los Mundiales de Fútbol sea la de un evento inclusivo, donde todos pueden disfrutar de la Fiesta, sin importar de que país viene.

Sin embargo, durante años, el ente que maneja el fútbol mundial tuvo actitudes bastante reprobables, como es el caso de India.

El país recién dejaba el Imperio Británico, gracias a héroes que pasaron a la historia como Gandhi. Así, como república independiente, participaron de manera exitosa de los Juegos Olímpicos de 1948, donde cayeron en octavos de final 2 a 1 frente a Francia.

Pero lo mas llamativo, no fue el juego de los indios, sino que jugaban descalzos, algunos apenas con vendas en los pies, en particular por las condiciones de pobreza de sus futbolistas que no podían pagar un par de guayos.

Se dieron cuenta que podían ir mano a mano con las potencias, pese a esa desventaja, y se animaron a participar por primera vez de un Mundial de Fútbol.

La clasificatoria asíatica fue fácil para los indios, ya que obtuvieron su ticket a Brasil 1950, porque ningún otro equipo del continente decidió formar parte de los preliminares.

Cuando ya faltaba poco tiempo para viajar a Sudamérica, la FIFA los frenó en seco: No podían participar sin calzado, algo que la Federación India decidió no acatar, eliminandolos automáticamente.

India no se rindió y participaron de los próximos Juegos Olímpicos: Helsinki 1952, pero su rendimiento fue mucho menor debido a que jugar descalzos en el frío de Finlandia no es un gran idea.

A partir de allí la Federación promovió el uso del calzado para que el rendimiento no mermara, pero no fue suficiente: Ya en 1960 India participaría de sus últimas Olimpiadas de Futbol, donde quedaron fuera rápidamente.

El fútbol ya luego pasaría a perder fuerza popularmente, reemplazado por el cricket y el hockey sobre césped donde la nación tiene actuaciones muy destacadas.

Es por esto, que India estuvo muy cerca, pero nunca pudo participar de un Mundial de Fútbol.