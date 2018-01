Aries: Vivirás momentos intensos que te podrán relajar de los problemas

(NOTICIAS YA).-Para este mes de febrero todos los logros que has alcanzado hasta ahora son cuestionados y estas verdaderamente incómodo.

Aprende a estudiar las propuestas que llegan y a tomar la última palabra. Urano, compañero de tu sol, refuerza y retira los aspectos complicados que te afectan directamente.

Te refugias en la acción, es allí donde eres más eficaz. Pero no tientes al diablo, en algún momento podrías tener la impresión que no se te ha dicho todo. No hagas gastos extras, economiza tus fuerzas y cuida tu espalda.

Protege tu integridad física respetando los límites de velocidad, y pasarás las tormentas.

En el amor no la estás pasando bien, ya sea porque hay una ruptura anunciada o porque tienes dificultad para manejar una.

Tienes pocas satisfacciones del lado amoroso o son de corta duración y luchas contra el tiempo. Eres demasiado derrotista, conserva la esperanza.

Tu pareja puede ser un poco controladora y esto comienza a fatigarte pero no sabes cómo escapar. Cuando hayas liberado tu agresividad volverán a hablarse.

A partir del día 12, Marte en trígono con Urano y con tu sol, podría provocar un amor a primera vista, vivirás momentos intensos durante bellas semanas. Esto servirá para aliviar tu corazón, aprovecha este paso positivo para crear recuerdos que iluminarán tu vida diaria y tus viejos días.

¿Sientes frustración y te frenas en tus impulsos? No subestimes las fuerzas contrarias que te rodean, podrías pagarlo muy caro. Lo ideal sería manejar los problemas de manera organizada y evitando la agitación inútil.

