Aseguran que Patrulla Fronteriza condena a migrantes a morir de sed

(NOTICIAS YA).- Un nuevo reporte asegura que oficiales de Patrulla Fronteriza retiran contenedores de agua instalados para aquellos que cruzan la frontera de forma ilegal, básicamente condenándolos a morir de sed bajo el intenso calor desértico de Arizona.

De acuerdo con The Guardian, dos grupos humanitarios con sede en Tucson publicaron un reporte que indica que los agentes vandalizan los contenedores de agua y otros insumos con total impunidad y como una forma de castigar a las personas que cruzan sin documentos desde México.

No More Deaths y la Coalición de Derechos Humanos aseguran que voluntarios encontraron que los galones de agua fueron vandalizados o alterados en 415 ocasiones, un promedio de dos veces a la semana, en un espacio de 800 millas de desierto al suroeste de Tucson entre marzo de 2012 y diciembre de 2015.

Estas acciones habrían afectado a 3 mil 586 galones de agua. Además, el reporte acusa a agentes de la Patrulla Fronteriza de vandalizar comida, cobijas y de hostigar a los voluntarios en el campo. Animales salvajes, cazadores, senderistas y militares también afectaron las entregas de ayuda, pero nadie lo hizo en más ocasiones que la Patrulla.

“La práctica de destruir e interferir con la ayuda no es la conducta desviada de algunos cuantos agentes rebeldes, es una práctica sistémica en la frontera”, considera el informe.

La agencia no tolera la destrucción o alteración de almacenes de agua o comida, aseguró Steve Passament, un vocero de la corporación en Tucson.

“No queremos ver a nadie morir ahí afuera. Tenemos que realizar nuestro trabajo de hacer cumplir la ley y lo hacemos de la forma más humana posible. Queremos salvar vidas”, dijo. Passament añadió que si estos grupos tienen evidencia del sabotaje por parte de sus agentes deberían comunicárselo inmediatamente para sancionar a los oficiales.

La vocera de No More Deaths (no más muertes), Caitlin Deighan, explicó que la militarización de la frontera y el desvío de los inmigrantes a través del peligroso desierto data de la administración de Bill Clinton y se mantiene desde entonces.

Los problemas con el agua detallados en el informe ocurrieron cuando Barack Obama ocupaba la Casa Blanca, periodo durante el cual el forense del Condado de Pima recibió los restos de 593 inmigrantes.

Sin embargo, pronostican que los planes de Donald Trump de fortalecer la frontera y aumentar la deportación de personas que nuevamente intentarán ingresar al país incrementarán el sufrimiento y la muerte en la frontera. “Esperamos que esta crisis empeore bajo la actual administración”, compartió Deighan.

Expertos consideran que aquellos que cruzan la frontera a través del desierto deben ingerir entre cinco y 12 litros de agua al día. Algunos logran transportar apenas siete litros para un trayecto que puede durar varios días o incluso semanas.

No More Deaths asegura que de 31 mil 558 contenedores que fueron dejados en zonas migratorias entre 2012 y 2015, más del 86% fue utilizado. El reporte agregó que aves, ganado y otros animales destruyeron 533 galones mientras que los humanos destruyeron 3 mil 586.

Un análisis estadístico revela que la Patrulla Fronteriza es el único grupo con acceso y presencia regular en todos los espacios detallados en el informe, que también cita evidencia de voluntarios y un exagente de la corporación cuyo nombre no ha sido revelado que dijo: “recuerdo a gente destrozando y pisoteando botellas. Recuerdo que eso nos fue impartido de una forma u otra”.

El informe también cita a un inmigrante mexicano de 37 años, cuyo primer nombre es Miguel. “Rompen las botellas para que no puedas ni llenarlas en los tanques. Yo necesitaba agua, algunos de mi grupo necesitaban agua, pero las encontramos destruidas (las botellas). Sentí impotencia y furia. Ellos (la Patrulla Fronteriza) deben odiarnos”, expresó.