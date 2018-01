Joven pasa 24 horas atrapado y su padre renta helicóptero para buscarlo

(NOTICIAS YA).-Era lunes por la mañana en Australia y Tony Lethbridge había pasado la noche en vela. Su hijo, Samuel, llevaba desaparecido casi un día y nadie sabía de él.

Samuel, de 17 años, es deportista y recientemente había comenzado clases de electricista. Es un joven querido por su familia y su novia, y nunca faltaba en llegar a casa o avisar sobre su paradero.

Es por eso que Tony y su esposa, Lee, como buenos padres, no podían con la angustia de no saber qué había pasado con su hijo.

La noche anterior, cuando Samuel no llegó a su destino, Lee y Tony salieron a buscarlo. Al no dar con él, llegaron directamente a la comisaría a reportarlo como desaparecido.

“Nos dijeron que tal vez había escapado, nos dijeron que pudo haber hecho esto o aquello, pero les dijimos que él no es así”, comentó para Sydney Morning Herald.

En su cabeza, Tony no podía dejar de revivir la noticia de hace un tiempo, cuando un sujeto, viajando por el mismo trayecto que su hijo, se había accidentado y caído a los matorrales, para ser encontrado 5 días después, sin vida.

Tony tenía el mal presentimiento que su hijo se había accidentado precisamente en ese mismo punto.

La mañana siguiente, en punto de las 9 de la mañana, acudió a la pista del aeropuerto y buscó al piloto de helicóptero más cercano. Encontró a Lee Mitchell.

Mitchell, quien no tenía planeado volar ese día a causa del fuerte viento, no pudo decirle que no a un padre “ansioso y agotado” que le decía necesitar su ayuda para encontrar a su hijo.

El hermano de Tony, Michael, acompañó al piloto y en cuestión de 10 minutos de sobrevolar la zona donde Tony sospechaba se había accidentado su hijo, encontraron un coche que coincidía con la descripción del de Samuel.

Michael bajó y se acercó a pie hacia el vehículo gritando el nombre de Samuel, sin recibir respuesta, esperando lo peor. Después, vio algo moverse. Era Samuel dando señales de vida.

Michael mandó un mensaje a Tony diciéndole únicamente dos palabras: está vivo.

Tony se apresuró a la zona, mientras Mitchell y su hermano llamaban a servicios de emergencia. Samuel llevaba ya cerca de 30 horas prensado en su auto, con varias fracturas, una de ellas sobresaliendo de su piel.

Cuando Tony se encontraba al lado de Samuel le dijo “papá está contigo”, su hijo, adolorido y severamente deshidratado, le dijo únicamente “necesito un trago”.