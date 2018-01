Detienen a dos maestros por tener sexo con estudiantes de Florida

(NOTICIAS YA).- Dos maestros de los condados Marion y Manatee fueron detenidos por tener sexo con dos estudiantes respectivamente.

En el primer caso, la investigación dio inicio cuando los detectives estuvieron alertas sobre varias imágenes de Jason Michael Tarlton de Lake Weir High School y la estudiante en una aplicación llamada “After School”.

Se informó que en una de las imágenes se veía a la joven de 17 años y al educador parcialmente desnudos y en otra a Tarlton completamente desnudo.

La estudiante dijo a las autoridades que ya ella no es estudiante de la escuela, pero al momento de los encuentros Tarlton era su maestro. Agregó que ella subió las fotos por accidente en la aplicación y que Tarlton le dijo que no importaba que los vieran que ella valía la pena.

Tarlton fue arrestado, pero salió bajo fianza al pagar $10 mil.

Mientras que en el segundo caso el maestro tuvo una relación con una joven de 16 años, pero no asistían a la misma escuela. El acusado, Stephen Joseph Kempa de 34 años trabajaba en la Mantaee School for the Arts in Palmetto cuando dio inicio la investigación el 4 de enero.

Los detectives creen que los encuentros sexuales se dieron durante el 31 de diciembre y el 1 de enero.

Todo aquel que tenga más información se puede comunicar con la Oficina del Alguacil del condado Manatee al 941-747-3011, extensión 1910.