Gigantesco asteroide amenazará a la Tierra en febrero

(NOTICIAS YA).- Un asteroide “potencialmente peligroso” se acercará a nuestro planeta el próximo 4 de febrero, indica la NASA.

De acuerdo con Time, se trata de un asteroide de 0.7 millas de longitud, más grande que el Burj Khalifa de Dubái, que con media milla es considerado el edificio más alto del mundo.

El asteroide “2002 AJ192” fue descubierto en dicho año y viajará a una velocidad de 67 mil millas por hora a 2.6 millones de millas de la Tierra.

“Este es un acercamiento bastante rutinario de un objeto del que hemos tenido conocimiento por muchos años. Lo hemos rastreado desde entonces para saber su trayectoria con exactitud y predijimos este acercamiento hace años. Estas aproximaciones ocurren casi diariamente y muchos están más cerca de esto”, explicó Paul Chodas, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA.

El asteroide fue clasificado como “potencialmente peligroso” por la NASA debido a su alcance y dimensiones pero es apenas uno de más de mil asteroides y cometas que caben en esta categoría.

“Sabemos que este objeto en particular no es uno de los que tienen posibilidades de impactar la Tierra en los próximos 100 años. No hay asteroides conocidos que tengan una probabilidad significativa de impactar a la Tierra en los próximos 100 años, pero nunca sabemos lo que encontraremos”, agregó.

A pesar de la distancia que mantiene con la Tierra, el 2002 AJ129 seguirá siendo monitoreado por científicos con telescopios en California y Puerto Rico.