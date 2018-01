Propietarios de viviendas afectadas por incendio podrán solicitar apoyo

(NOTICIAS YA).- Propietaros o inquilinos que hayan sido afectados por el incendio Lilac, en San Diego, pueden registrarse para recibir un apoyo de la Agencia Federal de Control de Emergencias (FEMA) para obtener asistencia si perdieron su hogar o pertenencias.

La agencia señaló que podrán solicitar asistencia de vivienda, reparaciones esenciales de casas y pérdidas de propiedad personal que no estaban aseguradas. Además también podrían solicitar un préstamo de bajo interés a la Administración de Pequeños Negocios de Estados Unidos.

Puedes solicitar el apoyo aquí

Lo único que necesitas es presentar la siguiente información:

Número de seguro social

Dirección de propiedad dañada

Descripción de los daños

Información sobre póliza de seguro actual

de actual Número de teléfono

Dirección donde puedas recibir correspondencia

Cuenta de banco y números de deposito

Los apoyos otorgados por FEMA no tienen que ser pagados, la asistencia no es deducible de impuestos y no afectaría la elegibilidad de la persona para recibir apoyo de Seguro Social, Madicaid u otros beneficios federales.

Para más información puedes visitar SDCountyRecovery.com