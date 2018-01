Van en aumento los casos de gripe en el sur de Texas

(NOTICIAS YA).- Ese es un mito, la gente dice pues si me pongo la vacuna, me va dar más gripa pero eso no es verdad.

Aunque muchos no lo crear, la gripa sigue siendo un reto para el mundo de la medicina, esto se debe porque cada minuto se va creando un nuevo virus que en muchas ocasiones no está incluido en las vacunas que recomiendan los especialistas.

“Cuando el virus empieza hacer una mutación, es cuando vemos esta epidemia porque el virus está cambiando un poquito y entonces cuando el año pasado hicieron la vacuna no tenía esa variación del virus”, explican los médicos.

Por esta variación es que algunas personas a pesar de aplicarse la vacuna se enferman… De acuerdo al departamento de salud del condado de Nueces, en las primeras semanas de este año ya se han registrados más de 650 casos de gripa una cifra que podría ir en aumento si no se toman las medidas adecuadas para prevenirlas.

La manera de toser o estornudar es poner la mano y hacerlo hacia abajo con eso no infectas a las personas que están al rededor de ti.

Y otras maneras de prevención es bañarse constantemente las manos, usar tapabocas y guantes si esta cerca de una persona con el virus

La reacción del virus es diferente en cada cuerpo por eso es importante realizarse los exámenes médicos para saber cómo se debe combatir porque recuerde son muchas las clases de gripa que existen y nos todos están preparados para eso.