VIDEO: Maestra amenaza a alumno diciéndole “te van a correr de mi país”

(NOTICIAS YA).- Una maestra de Maine fue captada en video por uno de sus alumnos en el momento en que están discutiendo un tema de migración y ella le advierte que lo van a correr del país.

Un video publicado en Twitter se ha hecho viral y está causando indignación al escucharse a la maestra decir: “te van a correr de mi país”.

La maestra amenazó a su estudiante cuando estaban hablando del muro fronterizo propuesto por el presidente Donald Trump, e incluso señala que ella ha vivido en el país durante más tiempo que él.

Tras la difusión del video, funcionarios del Departamento Escolar de Sanford informaron que la maestra sustituta, que no fue identificada, había sido despedida.

VIDEO: Maestro le grita a su alumno “regresa a donde hablas español”

El incidente se habría registrado el pasado 11 de enero en un salón de onceavo grado en el Sanford Regional Technical Center, detalla la agencia AP.

La racista escena ha sido reproducida más de 15 mil ocasiones en Twitter. Estas son las palabras que la maestra intercambia con el estudiante, que tampoco fue identificado.

Sanford teacher view on immigrants. Give it a listen pic.twitter.com/aykoeQiEO0 — brody (@BrodyAhmar) January 12, 2018

– Estabas hablando del muro.

Te van a expulsar de mi país.

– No es tu país.

Claro que es mi país.

– Es mi país también.

Ha sido mi país por más tiempo de lo que ha sido tuyo.

-No me importa. Aun así no voy a ir a ningún lado.

-¿Cuántos idiomas hablas?

Solo uno

-Yo hablo tres

Inaudible

-Me voy a sentar y me voy a reír de ese muro.