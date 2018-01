Video viral de niños sin chamarra en el frío: Policía los encuentra

(NOTICIAS YA).- El video donde una mujer llega a una tienda con sus hijos sin protección del frío y la nieve está causando gran controversia. El video se viralizó tanto, que la policía de Williston en Dakota del Norte ya los encontró.

El jueves 11 de enero la temperatura marcaba -8 grados y la nieve invadía la región. Aún así, una mujer llega a la tienda Cash Wise y baja a sus hijos sin la protección adecuada.

De inmediato se compartió el video alegando que se debería arrestar a la mujer por ponerlos en peligro. Sin embargo, otras personas pidieron que no se juzgue ya que no se sabe su versión y por qué no tenían abrigo.

El sargento Danielle Hendricks lanzó un comunicado mencionando que se encontraban buscándolos. Por fortuna lograron dar con ellos aseguran que se encuentran en buenas condiciones. Sin dar detalles, mencionaron que se encuentran investigando.