La policía revela nuevo reporte de la masacre del 1 de octubre en LV

A tres meses del tiroteo más grande en la historia de los Estados Unidos, el viernes por la mañana en conferencia de prensa, el alguacil de Metro Joe Lombardo reveló nueva información relacionada con la masacre ocurrida el 1 de octubre.

Se hizo público un reporte por parte del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD) dando a conocer los detalles de la investigación sobre este tiroteo.

Las autoridades señalaron a Stephen Paddock como el único responsable de asesinar a sangre fría a 58 personas y herir a 851 personas que se encontraban en el festival de música country Route 91 Harvest Festival.

El reporte indica que Paddock había comprado 29 tipos de armas entre el año 1982 hasta septiembre del 2016, de octubre del 2016 a septiembre del 2017 y 55 armas más, siendo un total de 84. Además de este armamento, también poseía 100 artículos relacionados, tales como: lentes de largo alcance, municiones y bump stocks.

El 25 de septiembre del 2017, Paddock se registró en la habitación 32-135 y el día 29 reservó la habitación 32-134, pero esta la hizo a nombre se su novia Marilou Danley.

Con acceso a dos habitaciones conectadas entre sí, ambas con vista al concierto, Paddock las habría pedido al personal con el pretexto de disfrutar la vista de Las Vegas.

Desde el primer día de su estancia, el 25 de septiembre hasta el primero de octubre, Paddock logró introducir 21 maletas a sus habitaciones. En dos ocasiones, el personal del hotel Mandalay Bay lo ayudó a llevar su equipaje, haciendo uso del elevador de servicio, para el resto de los viajes, Paddock utilizó el de huéspedes.

Se señaló que el autor de la masacre pidió servicio de comida a su habitación en dos ocasiones y en ambas lo ordenó para dos.

El día 30 de septiembre Paddock colocó en la puerta el letrero de no molestar, siendo este el último día que el personal del hotel tuvo acceso a las habitaciones 32-134 y 32-135.

–1 de octubre del 2017

10:06 p.m.: un oficial de policía reportó disparos en el festival, disparando aproximadamente 289 balas en tan solo un minuto…

10:08: Paddock hizo su primer disparo intentando dar al tanque de gasolina que se encontraba a unos cuantos metros del área del concierto…

10:09: tres intentos más fallidos, dos acertando al blanco, pero este no logró que estallara, descargando su arma hacia la multitud…

10:10: Jesús Campos fue herido por Paddock mientras se encontraba en el ala 100 del piso 32 …

10:16: dos oficiales de la policía tuvieron acceso a las escaleras del piso número 31…

10:18: el detector de calor indicó que no había movimiento dentro de la habitación 32-135…

10:41: el equipo táctico SWAT logró despejar el área del piso 31…

11:20: SWAT logró entrar a la habitación 32-135 en donde encontraron el cuerpo de Stephen Paddock en el piso con un disparo autoinfligido en su cabeza…

11:26: lograron acceder a la segunda habitación de Paddock, en donde un oficial del equipo SWAT accidentalmente disparó tres veces, pegando en una de las sillas, en un gabinete y el último en la pared.

Fue un lapso de aproximadamente 11 minutos en el que Paddock asesinó a 58 personas y dejando heridas a cientas.

Sin embargo las autoridades confirmaron que en 60 días se estará haciendo un arresto a una persona relacionada con la masacre. Debido a que este arresto aún no se ha llevado a cabo, el LVMPD tanto como el FBI no pueden revelar más información relacionada a esta investigación.

Además dejaron en claro que la novia de Paddock, Marilou Danley, no es sospechosa y no existen cargos hacia ella debido a que no se encontró conexión alguna con el tiroteo.

En el reporte indican que durante la entrevista que se le hizo a Danley por la policía y el FBI, señaló que su relación con Paddock se había vuelto distante y que no tenían intimidad. Además lo describió como un hombre con fobia a los gérmenes. A su vez señaló que durante el último año Paddock compró gran cantidad de armas y ella pensaba que era su hobby.

Con información de Jasmina González (reportera)