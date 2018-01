VIDEO: Los crímenes disminuyeron en Las Vegas al margen de la masacre

(NOTICIAS YA).- A simple vista pareciera que el crimen no cesa en nuestra ciudad, pero la realidad es que en el transcurso del 2017 los porcentajes disminuyeron a comparación del 2016.

“Estos crímenes violentos son los que verdaderamente afectan al público y muchos de los números han disminuido”, dijo Jacinto Rivera, oficial de Metro.

Según lo indican las autoridades, hubo un descenso en los homicidios de un 10%, teniendo en cuenta que en el 2016 se registraron 157,mientras que el año pasado fueron 141.

“La unidad de homicidios, tienen más de 83% de los casos que han ocurrido los han [resuelto] con arresto… lo normal por el resto del país es el 56% de los casos”, dijo Rivera.

Lo mismo sucedió con la sección de robos, la policía experimentó un descenso de 11.3%. Sin embargo, no todo se vio a favor, ya que los casos de violación tuvieron un aumento de un 8%, lo que significa que existieron 1,249 casos en comparación con 1,152 del 2016. En total se reportaron 0.9% menos de crímenes violentos en el 2017 con un total de 9,097 incidentes. Parte de este progreso lo acreditan a los esfuerzos que la policía mantiene con la comunidad.

“Lo importante para el departamento de policía y para la comunidad es que el crimen sea reportado porque así es como sabemos a dónde dirigir esos recursos que muchas veces son recursos limitados”, dijo Rivera.

El programa de Shot-Spotter, que graba y alerta a las autoridades cuando un arma de fuego es disparada, ayudó a investigar situaciones en las cuales la comunidad no reporta los casos.

“En estos vecindarios estamos viendo que hay disparos que no son reportados, hasta un 60% de las veces”, dijo Christopher Darcy, oficial de Metro.

Sin embargo, en este reporte las autoridades no incluyeron a las 58 víctimas de la masacre del primero de octubre bajo los números de homicidios, ya que este es considerado como un evento inusual.

“Sí fueron incluídos en el total del reporte pero el número indica que es lo que la comunidad quiere saber, cuántos homicidios ocurrieron, los homicidios que verdaderamente afectan a toda la comunidad que puede ser posible que cualquiera de nosotros pudiera ser la víctima”, dijo Rivera.

Aunque las estadísticas puedan mostrar un descenso en el crimen de la ciudad, esto no indica que se debe de bajar la guardia.

“Queremos que la gente reporte porque no podemos arrestar a ofensores si la gente no reporta… tradicionalmente los casos de agresión sexual casi no los reportan“, dijo Darcy.

Noticias Univision Nevada entrevistó a una residente sobre este reporte y esto fue lo que la señora opinó sobre el crimen y el reporte dado por la policía.

“Yo pienso que sigue igual, yo no lo miro que sea menos, la misma gente no habla… no dice lo que tiene que decir… deberían de hablar y no tener miedo”, dijo Carmen Chapa, residente del valle.