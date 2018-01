Vivió 15 años explotada sexualmente y ahora comparte su historia

(NOTICIAS YA).- De acuerdo a estadísticas de la línea nacional de tráfico humano, Texas es el segundo estado con mayor numero de víctimas de este delito. En 2016 se reportaros 7 mil 621 casos en todo el país, 466 se registraron en Texas.

Casandra Strom una sobreviviente de este flagelo y compartió su experiencia de como miembros de su familia quienes querían escapar de la pobreza la usaron a ella como fuente económica.

“De los 6 a los 12 años estuve en un anillo de traficantes de menores, esto era con un hombre apoderado y luego en mi adolescencia mi novio me traficaban por drogas y dinero “, explicó Casandra.

Storm intentó escapar pero fue reclutada por traficantes que ofrecían servicios sexuales a los camioneros.

“Fueron casi 15 años en los que Storm vivió en esta pesadilla pero gracias a la ayuda de Dios logró escapar de ese mundo”

“Con todo el control y la manipulación que los traficantes tenían sobre mí, yo no creía que podía salir de este círculo, , me sentía culpable, me sentía avergonzada, sin razones para seguir, sin embargo un día comencé a llorar con todas las fuerzas y entregue mi vida a dios“, recordó.