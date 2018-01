Incendio en la zona este de la ciudad deja a una familia sin hogar

(NOTICIAS YA).- La madrugada del sábado, un incendio localizado en una casa ubicada en la cuadra 11000 de la calle Regal Palm, en el este de El Paso movilizo a doce unidades del departamento de bomberos, aunque no hubo lesionados a causa del incidente, vecinos quedaron prácticamente en la calle.

En cuestión de minutos la vida de la familia Martínez dio un giro inesperado, y es que un incendio en la casa de al lado les arrebato lo que tenían.

“Estábamos dormidos en la noche y mi señora me dice el perro se quiere salir y todo, me levante abrí la puerta y sentí que estaba el calentón puesto pero no era, era la flama de la casa de enseguida” dice Leonel Martínez.

Al momento del incidente, dentro de la casa se encontraba Leonel con su esposa y sus mascotas. por suerte, pudieron salir ilesos de esta situación.

“Perdimos todo lo que tenemos no tenemos mucho pero tenemos, y perdimos retratos de mi nieta nietos, y cuando estaba casado y todo, todo perdimos los tv pero es lo de menos nada más que estemos bien”.

Aún se desconoce el motivo de este incendio, sin embargo vecinos creen que pudo haber sido provocado.

El señor Martínez asegura que conocía al hombre que solía vivir en esa casa.

“Se veía buena gente y todo pero quien sabe no sé qué pasaría”

Por su parte Dara Martínez, hija de Leonel, asegura que esta situación le genera mucha tristeza, ya que su familia está pasando por momentos difíciles

“mis padres me llamaron como a las dos de la mañana diciendo que su casa se había incendiado , ellos tomaron lo que pudieron y se salieron , ellos no tienen nada ahora, y mi hermana se encuentra en el hospital en coma y ahora esto nos ocurre, todo se fue”.

La familia Martínez pide apoyo a la comunidad fronteriza, por lo que si usted gusta apoyarlos puede hacerlo entrando a http://www.gofundme.com/deidre-needs-your-help-and-prayers