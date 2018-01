Virgo: Es momento de enfrentar tus temores y realizar tus ideas

(NOTICIAS YA).-A partir del día 18 las grandes maniobras de los astros te tocan de cerca y sientes hasta qué punto el cambio está en camino.

Todo aquello que has desarrollado en estos últimos años está a punto de suceder y aún si has tenido que sufrir situaciones no siempre agradables, al final obtendrás un beneficio seguro.

Cuestionamientos, vida privada agitada, cambio de situación, han sido pan de cada día pero es el momento para sacar conclusiones y renovar tus puntos fuertes. Por fin vas a saber quién eres y qué camino debes seguir.

Es un periodo en donde enfrentas tus temores, tus esperanzas y tus ideas preconcebidas. Evaluar e instalarse son las palabras que te conciernen sin duda alguna, debes saber elegir el buen momento y poner tus condiciones porque tú eres el maestro del Juego.

Haz cambiado de piel y ya era tiempo.

Las relaciones que se presentan no aportarán nada pero eres consciente que no se pueden recoger las sobras para siempre. Haz todos los planes que quieras porque podrás concretarlos. Los astros avanzan lentamente pero están a favor de tu causa, aún con idas y venidas avanzarás.

Tienes bastantes historias complicadas y por fin has aprendido a decir que no. Mira delante y alrededor tuyo, el futuro te pertenece, si sabes atraparlo, te reserva bellas sorpresas.

Permanece confiado, sea cual sea el veredicto, será el mejor, estás listo para pasar a otra cosa. Como has aprendido a hacerte respetar, tendrás la alegría de encontrar el amor, el verdadero, no rehúses este regalo de la vida.

Es conveniente el consumo diario de agua pura. Deben evitarse las sodas y las gaseosas que con su alto contenido artificial pueden producir problemas renales y en la vejiga.

Debes evitar el uso de ropa que ajuste e impida el movimiento libre o zapatos poco cómodos, pues pueden sufrir dolores de piernas. Dolores de cabeza y desgano. La ansiedad y el estrés pueden provocarles aumento de peso.

Contacto Astrologo José

Teléfono: 1800-304-3990

Facebook: astrologojose

Página web: http://www.astrologojose.com