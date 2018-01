Envía correos a todas las Claudias de su escuela para encontrar a una

(NOTICIAS YA).- Hayden Moll, un estudiante en la Universidad del Estado de Missouri (MSU), accidentalmente deslizó el dedo hacia el lado equivocado de la aplicación para citas Tinder, lo que significó que él rechazó conectarse con la chica en la cual estaba interesado, pero no dejó que este pequeño error borrara su interés por conocerla.

Con solamente pocos datos que sabía sobre la chica de acuerdo a su perfil, su primer nombre y su edad, este se dispuso a encontrarla usando el directorio de la escuela. Así fue como cada chica llamada Claudia de la universidad terminó recibiendo un correo electrónico de Moll. El correo contenía una explicación sobre la situación y una descripción del perfil de la Claudia que buscaba.

El correo se leía:

“Hola a todas las Claudia de Missouri State (creo… capaz se me olvidó alguna y si esto es así, ayúdenme)

Primero, mi nombre es Hayden y he cometido un error en Tinder. Accidentalmente deslicé el dedo hacia el lado izquierdo del perfil de Claudia (izquierdo es malo) porque yo realmente quería deslizarlo hacia la derecha. Si Tinder diera apellidos, esto sería mucho más fácil pero no lo es, entonces tengo que describirles su perfil.

Yo deslicé el dedo hacia la izquierda a una chica con el nombre de Claudia, la edad que aparece es 20, pero en su biografía dice que en realidad es 18, lo que pasa es que ella no sabe cómo cambiarla. Las fotos que aparecen son algunas con sus amigos y su madre también. En su biografía especifica que algunas de sus amigas estaban solteras y si a alguien les gustaba, está bien, pero que no podían tener a su madre (me sorprendió).

Entonces, como dije, quise deslizar el dedo hacia la derecha pero no sucedió. Mi instagram es hayden.moll si quieren revisar quién soy. Yo solo digo, si eres el perfil que yo acabo de describir, por favor mándame un mensaje con “derecha” o “izquierda”, solo para saber si estás interesada o no. Si eliges “derecha”, podríamos juntarnos para unas donas o algo así, pero si eliges “izquierda”, también está bien. No se preocupen, si no es ninguna de ustedes, y saben de más Claudia, pasen la voz por favor. Será apreciado.

Disfruten su día,

Hayden”.