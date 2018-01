FOTOS: Médico polaco podría ser deportado tras 40 años de vivir en EEUU

(NOTICIAS YA).- Un médico residente de Michigan que huyó con su familia de Polonia hace 40 años en busca de una mejor vida en Estados Unidos está en riesgo de ser deportado tras ser detenido en su casa por agentes del ICE.

Lukasz Niec, de 43 años y quien tiene una tarjeta de residencia permanente, llegó a Estados Unidos cuando tenía apenas tres años. Creció en este país, se convirtió en doctor y formó una familia, pero un arresto menor en su historial está poniéndolo al borde de la deportación.

De acuerdo con el Daily Mail, Niec estaba en su casa acompañado de sus dos hijas el martes por la mañana cuando tres agentes de Inmigración y Aduanas se presentaron, lo esposaron y lo llevaron a la cárcel del condado de Calhoun.

La familia del médico, que trabaja en el área de medicina interna del Hospital Bronson Methodist de Kalamazoo, teme que sea deportado a Polonia, un país que no conoce y en donde ya no tiene familia, ni siquiera habla el idioma.

Iwona Niec-Villaire dijo a WOOD TV que su hermano está “conmocionado” por haber sido arrestado y por la posibilidad de que sea deportado.

“No puede (volver) a Polonia, un país que no conoce, no tiene familia, nuestros padres fallecieron en los Estados Unidos, no conoce a nadie, no sabría a dónde ir”, lamentó Iwona.

Aunque el ICE no le ha dicho a la familia el motivo del arresto, ellos creen que se debe a un delito menor cometido cuando tenía 17 años.

Niec tiene dos condenas de delitos menores por destrucción de propiedad de menos de 100 dólares y por recibir y ocultar bienes robados, según detalla el Daily con información de WOOD TV.

En su adolescencia se declaró culpable de los cargos por el Holmes Youthful Trainee Act, que permite a jóvenes infractores por primera vez evitar un registro criminal si nunca ofenden nuevamente. Pero no imaginó el ICE no respeta el acuerdo.

Se espera que el médico tenga una audiencia en febrero para fijar una fianza, aunque su familia cree que le será negada. En caso de que sea así, Niec permanecerá en prisión hasta que un juez decida si emite una orden de deportación.

“Es un médico excelente, es cariñoso, se preocupa, es un esposo honorable y siempre ayuda a los demás”, asegura su esposa, Rachelle Burkart-Niec.

Por su parte, los compañeros del hospital se han mostrado sorprendidos e indignados por el arresto de Niec.

“Es exactamente el tipo de persona que nuestras políticas de inmigración deberían alentar para prosperar aquí, ha estado aquí durante 40 años, esta es una situación ridícula”, dijo el Dr. Michael Raphelson.

Este caso está lejos de ser el único en que el gobierno de Donald Trump separa familias, hace apenas unos días le informamos sobre un inmigrante mexicano que fue deportado tras vivir 30 años en el país, al que llegó cuando apenas tenía 9.