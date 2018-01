Maestro del condado Manatee le dio drogas a joven para tener sexo

(NOTICIAS YA).- Un maestro del condado Manatee tuvo una relación con una joven de 16 años a quien se presume le dio drogas para tener sexo con ella.

El acusado, Stephen Joseph Kempa de 34 años trabajaba en la Mantaee School for the Arts in Palmetto cuando dio inicio la investigación el 4 de enero.

Se informó que el par no asistían a la misma escuela.

Los detectives creen que los encuentros sexuales se dieron durante el 31 de diciembre y el 1 de enero.

De acuerdo con un reporte, la menor escapó de sus hogar y Kempa la invitó a quedarse en su hogar. La misma estuvo unos tres días con el hombre, quien dijo a las autoridades que no había tenido relaciones con ella.

Los padres descubrieron una foto de la menor en las redes sociales de ella acostada en una cama, con poca ropa y al lado de ella un hombre sin camisa.

La joven dijo a las autoridades que Kempa le dio alcohol y pastillas, lo cual la hacía sentirse fuera de sí. Es por esto que no recuerda si dio su consentimiento para tener relaciones con el maestro.

Todo aquel que tenga más información se puede comunicar con la Oficina del Alguacil del condado Manatee al 941-747-3011, extensión 1910.