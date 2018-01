Paseño se va del bar sin pagar y lo que dice su madre se viraliza

(NOTICIAS YA).- Una vez más el video viral del momento en El Paso aparece gracias a las cámaras del programa Live PD.

En esta ocasión comienza con un policía explicando que se dirige a investigar el caso en donde un joven se fue de un bar sin pagar la cuenta. El joven que buscan corrió, empujando a un empleado. “Al parecer lo atraparon pero está en otro lugar”.

Ya que llega al este de El Paso, lo comenzó a entrevistar preguntándole si está bien. El joven le dice que si está bien y comienza a contar su historia. Menciona que estaba con su amigo de camiseta blanca, “yo pague una cuenta y se suponía que él tenía que pagar la otra”.

El policía le menciona que si por esa razón siguió tomando, pensando que le iban a pagar la cuenta. El joven responde que si y agrega que de repente le dice su amigo que corra. El oficial le dice que aún con esa versión es responsable de la cuenta mientras él insiste que ya pagó más de 60 dólares y que la otra parte la pague su amigo.

Otro oficial se acerca y le dice que el dueño está dispuesto a llegar a un acuerdo sin levantar cargos con la condición de que se pague. Por esto intentaron hablarle al supuesto amigo pero nunca contestó.

Una vez más le preguntaron que si traía dinero para pagar a lo que al final mencionó que no y de inmediato loa arrestaron. Mientras lo esposan dice varias veces que puede hablarle a su padre.

Momentos después llega la madre para solo decir “lléveselo, él tiene que escarmentar. Si no tiene dinero, no tiene por qué venir a tomar. Por mí que se lo lleven… No puedo creerlo”.

Al final el dueño no levantó cargos por la cuenta de 116 dólares pero si va a la cárcel por intoxicación en la vía pública por lo que pasará una noche en la cárcel, agrega el oficial.