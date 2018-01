Pide juez paseño que no voten por él en próximas elecciones

(NOTICIAS YA).- A principios de enero cuando Iliana Holguín, presidente del partido demócrata en El Paso, recibió la llamada del juez Luis Aguilar de la corte del distrito 243, pidiendo que su nombre sea removido de la boleta electoral.

“Yo le avise que la fecha límite para que un candidato pueda pedir que se remueva su nombre que ya había pasado realmente esa fecha fue diciembre 12. Así que a partir de diciembre 12 un candidato ya no puede remover su nombre”, comentó Holguín.

El candidato y actual juez ha servido a la corte por varios años y tan solo a finales del 2017 buscaba su reelección.

Sin embargo ha sido a través de un comunicado emitido por su campaña en donde escribió.

“Le envié al partido demócrata una declaración autorizada, pidiendo que mi nombre sea removido de la boleta pero hasta ahorita esto no ha sido posible. Por favor no voten por mí, no estoy buscando ser reelegido”.

A pesar de no estar en sus manos, Holguín se comunicó con la secretaria del estado, quienes se encargan de las elecciones, para ver si se podía hacer algo al respecto.

“Ellos me confirmaron que ya era muy tarde remover el nombre de un candidato así es que por lo pronto el nombre del juez Aguilar va a seguir estando ahí en las elecciones de marzo”.

Hasta el momento el juez no ha dado una explicación sobre su repentina decisión, pero si llegara a ser reelegido para representar al partido demócrata en las elecciones de noviembre, aún tiene la oportunidad de retirarse del cargo.

Cabe señalar que en noviembre del 2017, la comisión judicial de Texas, recomendó al juez Aguilar recibir orientaciones para mejorar su conducta dentro de la corte ya que había sido acusado de supuestamente faltar al respecto a la fiscalía y abogados.

Información de Edgar Ramírez.