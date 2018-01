Encuentran prendas de vestir de James cerca del Río Bravo

(NOTICIAS YA).- Un pequeño de tan solo ocho años y ciudadano norteamericano se encuentra extraviado en Ciudad Juárez, desde este fin de semana.

A lo largo del canal de aguas negras en los fraccionamientos Riberas del Bravo muy cerca de la franja fronteriza con Estados Unidos, varios grupos de voluntarios realizan la búsqueda del pequeño James Martin Camacho quien desde el sábado salió de la casa de su abuela y no se ha sabido nada de él.

“Y se descuidó tantito nada más y el niño abrió la puerta y se salió ahí al momento de que el niño se percata que no está ella luego luego nos avisa, nos habla y nosotros llegamos luego luego aquí no tardamos ni un minuto para llegar pero ya no lo localizamos”, Hugo Camacho, padre de James.

El pequeño es ciudadano norteamericano y apenas tenían 3 días de haber llegado a Ciudad Juárez por lo que no conoce el área además de que tiene dificultad para comunicarse con las personas debido a que es autista.

“Tiene 8 años se llama James Martin Camacho trae una chamarra negra con gris rayadita pantalón de mezclilla y unos tenis negros con blanco”, señora Camacho, madre de James.

Ante la falta de apoyo de las autoridades para la búsqueda del menor, varios grupos de búsqueda continúan realizando rastreos en la zona. Uno de los riesgos más grandes es el canal de aguas negras que pasa por los fraccionamientos sin malla de protección además de cientos de casas abandonadas.

“Nosotros andamos desde anoche, el niño se perdió a las cuatro y media nosotros empezamos la búsqueda como a las seis, siete de la tarde a buscar por tapias, por calles para ver si dábamos con el paradero del niño pero aún no lo encontramos”, Lourdes Muñoz, vecina voluntaria. Vecinos y familiares concentraron la búsqueda del pequeño extraviado entre estos matorrales y el canal de irrigación tratando de encontrar alguna evidencia de su paradero.

Ya más tarde se unió a la búsqueda, agentes de policía, protección civil y bomberos de Ciudad Juárez.

En una extensa área despoblada cerca del Río Bravo se localizaron algunas prendas de vestir del pequeño, las cuales fueron tomadas como evidencia. La búsqueda se realizó hasta el anochecer y fue suspendida para reanudar este martes en cuanto la luz lo permita.

Cabe resaltar que durante este rastreo, agentes caninos de la policía municipal localizaron en el canal de aguas negras un cadáver, sin embargo, el cuerpo corresponde a un hombre adulto.