Filipinas llama a evacuar o enfrentar ‘pena de muerte’ por volcán

(NOTICIAS YA).- El monte Mayón, el volcán más activo en Filipinas, amenaza con hacer potente erupción en cualquier momento, obligando la evacuación de miles de personas y la cancelación de vuelos y servicios.

De acuerdo con Sky News, este martes el volcán realizó emanaciones de lava y cenizas, menos de un día después de la mayor actividad explosiva registrada desde hace una semana.

Por ello, las autoridades elevaron el nivel de alerta, que actualmente se ubica en nivel cuatro, el segundo más severo y que indica que “una peligrosa erupción es inminente” y podría suceder en cuestión de horas o días.

Asimismo, más de 56 mil personas se han dirigido a 46 refugios, mientras que soldados y policías continúan ayudando en las labores de evacuación. A la par se han repartido más de 30 mil máscaras para protegerse de las cenizas, además de que los albergues han recibido 5 mil sacos de arroz, medicamentos, agua y otros artículos.

Cedric Daep, funcionario de atención de desastres, indicó que no evacuar la zona de peligro significa “la pena de muerte”. “Si los flujos piroclásticos alcanzan a la gente, no hay oportunidad de seguir con vida. No violemos las leyes de la naturaleza. Eviten la zona prohibida porque, si lo hacen, el castigo es la pena de muerte”, vaticinó.

Aunque hasta el momento no se reportan muertos ni heridos, las escuelas de la zona permanecen bajo llave, mientras que la amenaza también ha afectado al transporte aéreo.

El aeropuerto en la ciudad de Legazpi fue cerrado mientras que al menos otros nueve vuelos internacionales y 16 domésticos han resultado afectados. Las oficinas públicas y privadas de al menos tres ciudades tampoco abrieron sus puertas.

Cabe destacar que el volcán de 2 mil 460 metros de altura hizo erupción por última vez en 2014, cuando obligó la evacuación de miles de personas. En febrero de 1841 causó la muerte de mil 200 personas y enterró con su lava una ciudad completa.