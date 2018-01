Reacción: Famosos YouTubers prueban por primera vez Chico’s Tacos

(NOTICIAS YA).- Los YouTubers Hodgetwins llegaron a El Paso y decidieron probar los famosos Chico’s Tacos. Los hermanos se encontraban visitando la ciudad del sol ante su presentación de comedia por lo que aprovecharon y grabaron otro video viral.

Por su cara parece que están satisfechos y mencionan que deberían comer más comida mexicana. El problema es que en los comentarios de su video les explican que no se los comieron de la forma correcta. Entre los errores está el no comerlos en el lugar, el no ponerle la salsa verde y ordenar dos dobles en lugar de dos sencillos.

Y claro también aparece la controversia entre paseños donde muchos dicen que están deliciosos y otros que no les gusta ni poquito.

Los Hodgetwins, Keith y Kevin Hodge comenzaron su éxito en el 2008 con videos dedicados a los ejercicios y la vida saludable. El toque gracioso los hace aún más virales.