Tienes más probabilidades de morir en un hospital el fin de semana

(NOTICIAS YA).-(CNN) – Los médicos lo llaman el “efecto de fin de semana”. Los pacientes en el hospital tienen más probabilidades de morir fuera de horario, ya sea debido a una hemorragia cerebral, un ataque al corazón o un coágulo en los pulmones.

Una nueva investigación sobre el paro cardíaco en el hospital ahora pregunta: ¿Ha cambiado el “efecto de fin de semana” en los últimos años?

“Sabemos que las tendencias de supervivencia han mejorado en la última década más o menos”, dijo el Dr. Uchenna Ofoma, profesor asistente de medicina en la Universidad de Temple y médico de cuidados críticos en el Sistema de Salud Geisinger en Danville, Pennsylvania. “La pregunta ahora es… ¿qué pasa con las disparidades? ¿Se ha mantenido igual? ¿Se está reduciendo?”

Diez años después de que un estudio de 2008 mostrara tasas de supervivencia más bajas durante las noches y los fines de semana para un paro cardíaco intrahospitalario, Ofoma publicó un nuevo estudio el lunes en el Journal of the American College of Cardiology.