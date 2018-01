VIDEO: Pitbull salva a su familia de intoxicarse con monóxido de carbono

(NOTICIAS YA).- Una perra pitbull es la nueva heroína en Nueva York luego de salvar a su familia de una intoxicación por monóxido de carbono.

Ruby es unamascota bien entrenada que normalmente no ladra con insistencia. Chris and Ronene Ando supieron que algo malo estaba sucediendo el jueves en la noche cuando no paraba de hacerlo, según reportó WIVB.

“Siguió ladrando por una hora y media y supuse en ese momento que algo estaba pasando”, dijo Ronene a WIVB. Se levantó y bajó las escaleras. Abrió el garaje y se quedó parada ahí.

En ese momento fue cuando sintió que todo tenía sentido. Ruby había olfateado el monóxido de carbono de un calentador que la familia había instalado hace poco.

Ronene declaró a WIVB que Ruby está entrenada para ser una perra de terapia, no como rescatista y reconoció los atributos de la perrita como “puro instinto”. Ronene dijo que ella y su marido son defensores de pitbull y quieren borrar las malas interpretaciones relacionadas a esta raza.

“Si no fuera por Ruby, no puedo decir… no sé”, dijo Ronene. “Son muy protectores y son muy buenos perros si están bien entrenados y los mantienen activos”.